Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrzeug mutwillig beschädigt

Bocholt (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag in Bocholt die Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Der Wagen hatte auf einem Parkplatz an der Hindenburgstraße nahe des Bahnhofs gestanden. Die Polizei erhielt gegen 17.10 Uhr Kenntnis von dem Vorgang; ein näherer Zeitraum für die Tat steht noch nicht fest. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, möge diese bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt richten unter Tel. (02871) 2990. (to)

