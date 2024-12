POL-STD: Zwei Leichtverletzte bei Unfall im Alten Land

Stade (ots) - 1. Einbrecher in Harsefelder Zahnarztpraxis Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht gegen kurz vor 02:00 h in Harsefeld in der Steinfeldstraße nach dem Aufhebeln eines Fensters in eine dortige Zahnarztpraxis eingestiegen. Bei dem Einbruch wurde eine Alarmaanlge ausgelöst, was dann vermutlich die Täter vertrieben hat ohne dass sie ...

