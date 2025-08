Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer gibt Kunsturin bei Verkehrskontrolle ab

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 22:45 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen 32-jährigen Renault-Fahrer in der Havellandstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte die Streife Anzeichen für Drogenkonsum bei dem 32-Jährigen fest. Bei dem darauffolgenden freiwilligen Urintest entging dem aufmerksamen Polizisten jedoch nicht, dass der Mann synthetisches Kunsturin in den Probenbecher füllte. Als der Renaultfahrer mit dem Täuschungsversuch konfrontiert wurde, räumte er den Drogenkonsum ein.

Schließlich musste er sich auf dem Polizeirevier einer Blutentnahme durch einen Polizeiarzt unterziehen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung von berauschenden Mitteln ermittelt. Sollte sich dies bestätigen, muss er zudem mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

