Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/L 599: Unfall mit mehreren Verletzten, PM Nr. 1

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/L 599 (ots)

Um kurz vor 11 Uhr kam es auf der L 599 zwischen Brühl und Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen mit mehreren Verletzten.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein VW in Richtung Schwetzingen unterwegs, als plötzlich ein Hyundai aus einem Waldweg auf die L 599 fuhr und dabei die Vorfahrt missachtete. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Fahrerin des VW schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Eine weitere Person befindet sich vor Ort in medizinischer Betreuung.

Die L 599 ist derzeit aufgrund der Maßnahmen am Unfallort in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell