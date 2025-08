Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Hoher Schaden durch Hindernis auf der Fahrbahn - Zeugenaufruf

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verlor ein bislang unbekannter LKW auf der Höhe von Dielheim in Fahrtrichtung Heilbronn auf der Autobahn A 6 ein großes Reifenteil. Das Hindernis blieb auf dem mittleren Fahrstreifen liegen und war für die Verkehrsteilnehmenden bei Nacht kaum wahrnehmbar. Folglich fuhren gegen 01:45 Uhr in kurzer Folge mehrere Autos über das Hindernis, wodurch erhebliche Schäden an den Fahrzeugen entstanden. Ein Mercedes und ein VW mussten nach der Kollision sogar abgeschleppt werden. Durch die Unfälle entstand auf einer Länge von gut 200 Metern ein Trümmerfeld, das von der Polizei beseitigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf 28.000 Euro geschätzt. Kurz vor den Unfällen soll ein Sattelzug eines Speditionsunternehmens kurzzeitig auf dem Seitenstreifen gehalten haben. Ob es sich dabei um das unfallverursachende Fahrzeug handelte, ist bislang unklar.

Die Autobahnpolizei Walldorf übernahm die weiteren Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06227/ 35826-0 zu melden.

