POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Jugendliche bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Unfallverursachender flüchtet - Zeugenaufruf

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der K 4147 bei Rettigheim wurden zwei jugendliche Zweiradfahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr anschließend einfach davon.

Die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren waren gegen 18 Uhr auf der K 4147 in Richtung Rettigheim unterwegs. Als sie nach links auf einen Feldweg einbiegen wollten, dies mittels Blinker ankündigten und sich auch links eingeordnet hatten, kam von hinten ein BMW in gleicher Richtung angefahren und wollte überholen. Der Fahrer oder die Fahrerin des BMW brach den Überholvorgang jedoch ab, um einen Zusammenstoß mit den beiden Abbiegenden zu vermeiden. Dadurch erschraken die zwei Jugendlichen. Der vordere Rollerfahrer bremste stark und wich nach rechts aus. Der Hintere bremste ebenfalls, fuhr dem Voranfahrenden jedoch auf. In der weiteren Folge kamen beide nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzten in den Grünstreifen. Der BMW fuhr anschließend einfach weiter.

Durch den Sturz erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden an beiden Beinen. Die Zweiräder der Jugendlichen wurden bei dem Sturz beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Nach Angaben der beiden Rollerfahrer soll es sich bei dem überholenden Fahrzeug um einen weißen BMW, vermutlich Modell X 3, gehandelt haben, der mit einem Mann und einer Frau im Alter von etwa 70 Jahren besetzt war. Welche Person am Steuer saß, ist unklar.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und bezüglich der Fahrerfrage geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

