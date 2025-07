Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Trotz Unfall weitergefahren (19.07.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 33 ist am Samstag, gegen 17 Uhr einer der Unfallbeteiligten einfach weitergefahren. Ein 37-Jähriger, der in Fahrtrichtung Villingen unterwegs war, übersah einen auf Höhe des Brudermoosparkplatzes verkehrsbedingt haltenden Autofahrer. Um einen Auffahrunfall zu verhindern scherte der Opel-Fahrer nach links auf die Gegenfahrbahn aus. So vermied er zwar die Kollision, stieß aber folgend mit einem anderen Autofahrer zusammen, der vom Parkplatz am Fahrbahnrand aus auf die B 33 auffuhr. Die beiden Wagen streiften sich und es entstand Sachschaden. Während der Mann im Opel anhielt um die Schadensregulierung zu klären, fuhr der bislang unbekannte andere Autofahrer einfach in Richtung Villingen davon. Die Polizei in St. Georgen sucht nun Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer, der in Richtung Villingen davonfuhr. Zeugen können sich, unter der Nummer 07724 / 949500, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell