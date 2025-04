Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken zwei Unfälle verursacht und abgehauen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss in der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte eine 47-jährige Autofahrerin in Hockenheim und flüchtete anschließend jeweils von der Unfallstelle.

Die Frau war gegen 1 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der L 723 in Richtung B 39 unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur L 599 überholte sie eine 49-jährige VW-Fahrerin und streife dabei mit ihrem Fahrzeug den VW. Nach dem Wiedereinscheren fuhr sie, ohne anhalten, einfach weiter. In der weiteren Folge bog sie in den Südring in Hockenheim ein. Hier versuchte sie einen Transporter zu überholen und fuhr dabei auf die dortige Verkehrsinsel und beschädigte das auf der Verkehrsinsel aufgestellte Verkehrszeichen. Auch hiernach fuhr sie einfach weiter. Der entstandene Sachschaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, informierte eine zufällig vor Ort befindliche Polizeistreife über den Unfall und machte sie auf die Unfallverursacherin aufmerksam.

Bei der Kontrolle der Unfallverursacherin bemerkten die Beamten deutlichen Alkohol in deren Atem. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 3,4 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Das Fahrzeug der Frau wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz eines Supermarktes abgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell