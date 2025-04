Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorroller-Fahrer rast durch Heidelberg

Heidelberg (ots)

Ein 30-jähriger Mann raste am Samstagabend mit einem Dreirad-Motorroller mit über 100 km/h durch Heidelberg.

Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 23.15 Uhr auf, als er auf seinem Piaggio-Dreiradroller mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kurfürsten-Anlage in Richtung Hauptbahnhof befuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, konnten aber trotz einer gefahrenen Geschwindigkeit von über 100 km/h nicht zu dem Kraftrad aufschließen. An einer roten Ampel am Römerkreis musste der Rollerfahrer stoppen, beschleunigte aber beim Umschalten auf Grün sein Fahrzeug wieder stark und raste in Richtung Ringstraße weiter. Auch hier fuhr er mit einer Geschwindigkeit deutlich jenseits der 100 km/h weiter. Als sich im Bereich einer Baustelle in der Ringstraße der Verkehr staute, zog er mit seinem Roller nach rechts in den Baustellenbereich und fuhr innerhalb der Baustelle an der Fahrzeugschlange vorbei über die Montpellierbrücke auf die Speyerer Straße stadtauswärts. Auch hier erreichte er wiederum eine Geschwindigkeit von über 100 km/h. Erst nachdem er in den Oftersheimer Weg abgebogen war, konnte er durch Polizeikräfte im Diebsweg gestoppt werden.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum. Ein Drogentest reagierte auf Cannabis. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

