Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mannheim (ots)

Am vergangenen Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 22 Uhr ein in der Schwetzingerstadt geparktes Auto beschädigt. Anschließend verließ der oder die Unbekannte die Unfallörtlichkeit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer den in der Krappmühlstraße geparkten Mini am hinteren rechten Kotflügel, sodass an dem Auto eine Beschädigung von noch unbekanntem Wert entstanden ist. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Polizeiposten Schwetzingerstadt des Polizeireviers Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell