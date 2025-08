POL-MA: Mannheim: Höhenrettung im Einsatz, PM Nr. 3

Mannheim (ots) - Unbekannte entwendeten am Dienstagabend in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten einen geparkten Kleinkraftroller der Marke Vespa. Der Geschädigte stellte das Fahrzeug gegen 17.00 Uhr im Quadrat R 5 nahe einem dortigen Baumarkt am Fahrbahnrand ab. Als er gegen 21.30 Uhr zur Abstellörtlichkeit zurückkehrte, war der Roller verschwunden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat Ermittlungen wegen des ...

mehr