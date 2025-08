Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/L597: 20.000 Euro Sachschaden nach Unfall im Kreuzungsbereich

Mannheim/L597 (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:20 Uhr befuhr eine 69-jährige Citroen-Fahrerin die Friedrichsfelder Straße und beabsichtigte im Weiteren, nach links in den Saarburger Ring abzubiegen. Im Kreuzungsbereich missachtete die Citroen-Fahrerin die rote Ampel und kollidierte mit einer geradeaus fahrenden und vorfahrtsberechtigten 46-jährigen Peugeot-Fahrerin. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die beschädigten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Aufgrund der Aufräum- und Abschlepparbeiten kam es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

