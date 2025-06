Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pflanzenschutzmittel im Wert von 28.000 Euro entwendet - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Montag, 16. Juni, drangen unbekannte Täter in eine Firma im Grasweg in Höxter-Brenkhausen ein. In der Zeit von 4.30 bis 7.45 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in einen Lagerraum. Bei der Beute handelt es sich um Pflanzenschutzmittel im Wert von 28.000 Euro. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden.

