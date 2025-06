Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht durch Wohnmobil

Höxter (ots)

Am Samstag, 14.06.25, war gegen 15.40 Uhr ein Pkw vor einem Haus an der Altendorfer Straße in Höxter-Godelheim geparkt. Der unbekannte Fahrzeugführer eines Wohnmobils stieß beim Rangieren mit seinem Fahrradträger gegen den geparkten Pkw. Dabei entstand beim Pkw Sachschaden in Höhe von 2000EUR. Das Wohnmobil soll cremefarben gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell