POL-HI: Unbekannter entwendet VW Bus und wird vom Geschädigten verfolgt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nachdem sich ein Hildesheimer am Dienstagmorgen (15.04.2025) gegen 04:50 Uhr mit seinem Auto auf den Weg zur Arbeit gemacht hatte, bemerkte er beim Befahren der Wiesenstraße vor sich einen ebenfalls auf ihn zugelassenen VW-Bus. Dem Mann wurde schnell klar, dass ein Autodieb am Steuer seines Multivans saß, der das Fahrzeug offenbar kurz zuvor in der Wiesenstraße entwendet hatte.

Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf. Die Fahrt ging vorliegenden Informationen zufolge anschließend über die Struckmannstraße nach links auf die Straße Hohnsen, von wo der Täter zunächst auf die B243 in Richtung Groß Düngen auffuhr, um seine Flucht kurz darauf auf der L485 Richtung Diekholzen fortzusetzen. Am Abzweig zur L460 bog er sodann nach rechts in Richtung Sorsum ab. Kurz darauf bemerkte der Unbekannte vermutlich, dass er verfolgt wurde, worauf er stark beschleunigte. Im weiteren Verlauf soll er zwei Autos durch riskante Manöver mit etwa 180 km/h bis 190 km/h überholt haben. Anschließend verlor der Geschädigte seinen VW aus den Augen.

Zwischenzeitlich hatte der Mann die Polizei alarmiert, worauf mehrere Streifenwagen eine Fahndung aufnahmen, die am Ende jedoch erfolglos verlief.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen blauen VW Multivan, Baujahr 1999, mit Hildesheimer Zulassung.

Zeugen, die eventuell Angaben zur Tat, zum Täter und/oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

