Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Ladenlokal - Feuerwehr Düsseldorf löscht Brand, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. Juni 2025, 18.24 Uhr, Prenzlauer Straße, Garath

Am Mittwochabend löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Düsseldorf-Garath. Das Gebäude sowie die Nachbargebäude wurden umfangreich auf anwesende Menschen sowie auf eine Schadensausbreitung kontrolliert. Bis auf die Ausbreitung von Brandrauch auf Nachbarbereiche beschränkte sich der Brand auf das Ladenlokal im Erdgeschoss. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten waren zeitintensive Belüftungsmaßen notwendig, um die betroffene Bereich vom Brandrauch zu befreien. Zum Ablöschen der letzten Glutnester und um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, setzten die Einsatzkräfte in enger Abstimmung mit dem städtischen Umweltamt Löschschaum ein. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Vorsorglich stellten Mitarbeitenden der Netzgesellschaft stromlos geschaltet. Die letzten der rund 45 Einsatzkräfte, darunter ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach gut vier Stunden zu ihren Standorten zurück. Acht Wohnung sind aktuell nicht bewohnbar. Durch die Stadt Düsseldorf wurden elf Menschen vorübergehend Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen. Routinemäßig wird in den Abendstunden eine Brandnachschau durchgeführt.

