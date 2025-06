Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmer in Vollbrand - Feuerwehr Düsseldorf führt Bewohner ins Freie und löscht den Brand zügig

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. Juni 2025, 14.49 Uhr, Emil-Barth-Straße, Garath

Die Feuerwehr Düsseldorf löschte am Mittwochnachmittag einen Zimmerbrand im Stadtteil Garath. Der Bewohner der Brandwohnung wurde vorsorglich für eine weitere ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Mittwoch Nachmittag gegen 15 Uhr kam es an der Emil-Barth-Straße zu einem Zimmerbrand. Aufgrund der Notrufmeldung musste zu diesem frühen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass sich noch Menschen in der betroffenen Wohnung befanden, sodass der Leitstellenmitarbeitende mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Mehrfamilienhaus entsendete. Nur wenige Minuten später trafen die Feuerwehrleute der nahe gelegenen Feuerwache Frankfurter Straße in der Wohnsiedlung ein und fanden ein in Vollbrand stehendes Zimmer der Wohnung im 3. Obergeschoss fest. Bei der weiteren Erkundung entdeckten die Einsatzkräfte ebenfalls eine brennende Markise auf der Rückseite der betroffenen Wohnung. Umgehend leitete der Einsatzleiter Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Der Feuerwehr war es rasch möglich, die Flammen zu löschen und einen 50-jährigen Bewohner der Brandwohnung leicht verletzt ins Freie zu bringen. Wo er von einem Notarzt untersucht und anschließend für eine weitere ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde. An die Löscharbeiten schlossen sich zeitaufwendige Nachlöscharbeiten sowie Lüftungsmaßnahmen an. Um auch die letzten versteckten Glutnester zu entdecken und abzulöschen, musste Teile der Fassadenverkleidung durch die Feuerwehr entfernt werden. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Nach rund zwei Stunden kehrten die letzten der etwa 45 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, zu ihren Standorten zurück.

