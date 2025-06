Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: ABSCHLUSSMELDUNG: Fahrzeugbrand in Tiefgarage - mehrere Fahrzeuge betroffen, ein Mensch verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 6. Juni 2025, 17.43 Uhr, Worringer Straße, Stadtmitte

Gegen Viertel vor sechs meldeten Anrufer einen brennenden Pkw in einer Garage an der Worringer Straße. Umgehend alarmierte die Leitstelle Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Als diese nur kurze Zeit später vor Ort eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss des Gebäudes fest. Umgehend entsandte der Einsatzleiter einen Trupp zur Brandbekämpfung in die Tiefgarage und forderte weitere Unterstützungskräfte zur Einsatzstelle an. Parallel zur Brandbekämpfung kontrollierten die Feuerwehrleute die angrenzenden Gebäude auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Durch die Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Drei Fahrzeuge in der Tiefgarage waren durch das Brandereignis betroffen.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung fanden umfangreiche Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen statt. Zur Entrauchung der Tiefgarage wurden Hochleistungslüfter der Feuerwehr eingesetzt. Ebenfalls kontrollierten die Einsatzkräfte alle Wohnungen des Gebäudes auf eine Rauchausbreitung. Hier konnten die Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben, sodass alle Wohnungen weiter bewohnbar sind. Eine Nutzung der Tiefgarage ist vorerst nicht möglich.

Zwölf Bewohner wurden durch Einsatzkräfte des städtischen Rettungsdienstes untersucht. Einen von ihnen transportierten die Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Einsatzstelle, von denen auch Busse und Straßenbahnen betroffen waren.

Die letzten der etwa 90 Einsatzkräfte, unter ihnen auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, konnten nach etwa dreieinhalb Stunden zu ihren Standorten zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell