Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Dachstuhlbrand in Gerresheim - Feuerwehr verhindert Ausbreitung, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Freitag, 6. Juni 2025, 9.43 Uhr, Lakronstraße, Gerresheim

Am Freitagmorgen kam es in Gerresheim zu einem Feuer im Bereich des Daches in einem Wohngebäude. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderten eine Ausbreitung auf weitere Bereiche des Gebäudes. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei übernimmt die Brandursachenermittlung.

Gegen Viertel vor zehn meldeten Anrufer eine Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines Wohngebäudes an der Lakronstraße in Gerresheim. Umgehend alarmierte die Leitstelle mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nach Gerresheim. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, bestätigten diese die Meldung. Sofort entsandte der Einsatzleiter einen Trupp zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Zusätzlich wurden vor dem Gebäude zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um den Brand auch von außen zu bekämpfen. Nach etwa 40 Minuten meldete der Einsatzleiter "Feuer unter Kontrolle" an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf. Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten und die Kontrolle des Daches, um so auch die letzten Glutnester abzulöschen.

Ein Mensch hatte Rauch eingeatmet und wurde vom Rettungsdienst der Landeshauptstadt untersucht. Eine weitergehende Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Stadtwerke Düsseldorf stellten die Stromversorgung zum betroffenen Gebäude ab. Bis auf die Brandwohnung sind alle Teile des Gebäudes weiter nutzbar.

Nach etwa drei Stunden kehrten die letzten der rund 40 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Die Ermittlung zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell