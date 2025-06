Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: ERSTMELDUNG: Fahrzeugbrand in Tiefgarage - mehrere Fahrzeuge betroffen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 6. Juni 2025, 17.43 Uhr, Worringer Straße, Stadtmitte

Am frühen Freitagabend meldeten Anrufer ein brennendes Fahrzeug in einer Garage. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte mehrere brennende Fahrzeuge in einer Tiefgarage fest. Umgehend wurde die Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet sowie die angrenzenden Gebäude kontrolliert. Zur Unterstützung der Brandbekämpfung wurden weitere Einsatzkräfte hinzu alarmiert. Aktuell befinden sich etwa 80 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Der Einsatz dauert derzeit noch an.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell