Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Peter (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald): Pkw soll zwei Mädchen an Fußgängerüberweg gefährdet haben - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.12.2024, um 17.32 Uhr soll es an einem Zebrastreifen in der Glottertalstraße in St. Peter zu einem Vorfall gekommen sein, bei welchem zwei junge Mädchen im Alter von schätzungsweise 12 und 15 Jahren gefährdet wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt ein Pkw an dem Zebrastreifen an, um die beiden Mädchen passieren zu lassen. In diesem Moment soll ein anderer Pkw überholt und dabei fast die beiden Mädchen erfasst haben. Das Kennzeichen des mutmaßlich gefährdenden Fahrzeuges ist der Polizei bekannt. Die Personalien der zwei betroffenen Mädchen, die mit Kapuzenjacken bekleidet gewesen sein sollen, liegen nicht vor.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 0761 882-4421. Insbesondere die Erziehungsberechtigten der betroffenen Mädchen werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

oec

