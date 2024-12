POL-FR: PKW-Lenker unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN Am 06.12.2024, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein hellgrauer Mercedes ML die K5130 von Bottingen kommend in Richtung Reute. Wie Zeugen berichteten, fuhr der Pkw in Schlangenlinien mehrfach über die Mittellinie, kam im Bereich des kleinen Waldes am Ortseingang Reute nach rechts in den Grünstreifen und überfuhr zwei Warnbaken. Kurz zuvor soll der Pkw durch seine Fahrweise ein am ...

mehr