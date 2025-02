Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

Am Freitag, den 21. Februar 2025, ereignete sich in der Zeit von 08:00 bis 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des Fitnessstudios "FitBase", in der Von-Kieffer-Straße 14 in Ludwigshafen am Rhein, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein auf dem Parkplatz abgestellter weißer PKW Mazda durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

