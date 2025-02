Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Rheingönnheim (ots)

Am Freitag, den 21. Februar 2025 gegen 23:28 Uhr, beschädigte eine unbekannte männliche Person nach derzeitigem Ermittlungsstand insgesamt zehn Fahrzeuge, welche am Fahrbahnrand in der Friedensstraße in Ludwigshafen am Rhein geparkt waren. Der unbekannte Täter konnte bei der Ausführung von einem Zeugen beobachtet werden. Ausweislich der Schilderungen des Zeugen habe der unbekannte Täter beim Vorbeigehen die Fahrzeuge zerkratzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter verliefen erfolglos. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Der unbekannte Täter kann durch vorhandene Videoaufzeichnungen wie folgt beschrieben werden: männlich, braune Haare mit Hinterkopf-Glatze, etwa 50-60 Jahre alt, etwa 160 cm groß, etwa 70 kg schwer, schlanke Figur. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Sie haben den Vorfall beobachtet oder sind möglicherweise ebenfalls Geschädigter bzw. Geschädigte? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

