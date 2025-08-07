PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Briefkasten an Hauswand beschädigt - Zeugenaufruf

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Montag wurde in den frühen Morgenstunden gegen 00:15 Uhr in der Lindenstraße ein an einer Hauswand befestigter Briefkasten von einer bislang unbekannten Täterschaft beschädigt.

Dieser wurde, ersten Ermittlungen zufolge, durch eine Detonation vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die Hintergründe der Tat werden derzeit vom zuständigen Polizeirevier Schwetzingen ermittelt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
