POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Briefkasten an Hauswand beschädigt - Zeugenaufruf

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Montag wurde in den frühen Morgenstunden gegen 00:15 Uhr in der Lindenstraße ein an einer Hauswand befestigter Briefkasten von einer bislang unbekannten Täterschaft beschädigt.

Dieser wurde, ersten Ermittlungen zufolge, durch eine Detonation vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die Hintergründe der Tat werden derzeit vom zuständigen Polizeirevier Schwetzingen ermittelt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

