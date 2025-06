Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Feuerwehrauto während Einsatz mit Sprühfarbe beschmiert: Zeugen in Querallee gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Während Rettungskräfte der Feuerwehr am gestrigen Mittwochabend einem Menschen im Vorderen Westen zur Hilfe kamen, haben Unbekannte eines der Einsatzfahrzeuge mit Sprühfarbe beschmiert und so einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Die Tat ereignete sich etwa gegen 20:10 Uhr in der Querallee. Dort musste die Feuerwehr einen Bewohner wegen eines medizinischen Notfalls über die Drehleiter aus einem der oberen Stockwerke eines Wohnhauses retten. Währenddessen begaben sich die bislang unbekannten Täter zu einem in Höhe der Reginastraße auf der Fahrbahn stehenden Feuerwehrauto und besprühten eine Staufachabdeckung im hinteren Bereich des Fahrzeuges mit grüner Farbe, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei Kassel geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell