Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist belästigt Frau am Buga-See: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Mittwochabend im Bereich des Buga-Sees eine 42 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Das Opfer befand sich zusammen mit einem Zeugen gegen 20:55 Uhr in dem FKK-Bereich am südwestlichen Ufer des Sees, nahe der Damaschkestraße. Nachdem die meisten anderen Personen den Strand bereits verlassen hatten, bemerkte die 42-Jährige einen Mann, welcher sie anstarrte und dabei sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als ihr Begleiter den Unbekannten ansprach und aufforderte, dies zu unterlassen, wurde er von dem Exhibitionisten angepöbelt. Erst als Passanten daraufhin die Polizei alarmierten, flüchtete der Mann in Richtung des Auestadions. Etwa eine Viertelstunde nach der Tat, gegen 21:10 Uhr, konnte ein Busfahrer im Vorbeifahren eine männliche Person mit heruntergelassener Hose an der Haltestelle Auestadion beobachten. Aufgrund der Personenbeschreibung, könnte es sich dabei um denjenigen Täter gehandelt haben, der zuvor die 42-Jährige belästigt hatte. Sowohl im Bereich des Buga-Sees als auch nahe dem Auestadion verlief die Fahndung nach dem Mann ohne Erfolg.

Die Beamten des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo ermitteln wegen exhibitionistischer Handlungen und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können. Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 190 cm groß und dunkelhäutig gewesen sein. Er hatte schwarzes, gelocktes Haar, ungepflegte Zähne, einen zerzausten Bart und war mit einem T-Shirt sowie einer blauen Jeanshose bekleidet. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

