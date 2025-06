Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mitsubishi-Fahrer nimmt Radfahrer Vorfahrt und flüchtet: Zeugen nach Unfall mit Verletztem an Hafenbrücke gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Weil ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen haben soll, ist ein Radfahrer am späten Montagnachmittag im Bereich der Hafenbrücke zu Fall gekommen und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, da sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte.

Der 23 Jahre alte Fahrer eines Pedelecs war um 17:25 Uhr auf dem Fuß- und Radweg der Ysenburgstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, wie er einer Streife des Polizeireviers Ost im Rahmen der Unfallaufnahme angab. Der Fahrer eines schwarzen Mitsubishi Grandis mit Kasseler Kennzeichen sei in derselben Richtung unterwegs gewesen. An der ersten Ampelkreuzung nach der Hafenbrücke zeigte die Ampel sowohl für Autos, als auch für den Fuß- und Radweg grün. Als der Mitsubishi an der Kreuzung nach rechts in die Hafenstraße einbog, soll er dabei die Vorfahrt des Radfahrers, der weiter geradeaus in Richtung Scharnhorststraße fahren wollte, missachtet haben. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, habe der 23-Jährige stark abbremsen müssen, wobei er stürzte und sich mehrere Schürfwunden zuzog. Der Autofahrer habe seinen Weg indes unbeirrt fortgesetzt und sich somit unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell