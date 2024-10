Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl im Vereinsheim

Braunschweig (ots)

Volkmarode, 16.10.2024, 19.45 Uhr

Täter bestiehlt Spieler und Schiedsrichter

Am Mittwochabend entwendete ein unbekannter Täter eine erhebliche Summe an Bargeld aus einem Vereinsheim. Während eines Fußballspieles betrat er zunächst die unverschlossene Schiedsrichterkabine und durchsuchte die persönlichen Gegenstände der Schiedsrichter. Anschließend brach er die Tür der Spielerkabine auf und durchsuchte auch dort die persönlichen Gegenstände der Spieler. Hierbei nahm er Bargeld und Autoschlüssel an sich. Auf dem anliegenden Parkplatz des Vereinsheimes öffnete er mit den entwendeten Schlüsseln die Pkw und durchsuchte diese ebenfalls. Auch hier entwendete er Bargeld. Die Autoschlüssel ließ der Täter in dem Pkw zurück. Der Täter erbeutete knapp 1000 Euro. Dieser ist bislang unbekannt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

