Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hähnchengrill aus Garten in Fuldabrück gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Auf einen Hähnchengrill im Wert von mehreren tausend Euro hatten es Unbekannte zwischen Montagabend und dem gestrigen Dienstagnachmittag in Fuldabrück-Bergshausen abgesehen. Der Edelstahlgrill vom Hersteller KSF, welcher für die gleichzeitige Zubereitung von mehreren Brathähnchen vorgesehen ist, stand im Garten eines Wohnhauses in der Straße "Am Bürgerhaus". Zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 16:00 Uhr, betraten die unbekannten Täter das umzäunte Grundstück des Wohnhauses und transportierten den rund 100 Kilogramm schweren Grill vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Anwohner hatten zuvor einen weißen Kastenwagen beobachtet, der möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang steht.

Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Straße "Am Bürgerhaus" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

