Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheibe von einfahrender Straßenbahn mit Stein eingeworfen: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Montagabend an der Haltestelle Baunatal Stadtmitte mit einem Stein die Scheibe einer einfahrenden Straßenbahn eingeworfen. Der Stein landete im Bereich der dort sitzenden Fahrgäste, die aber zum Glück unverletzt blieben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die Fahrerin der Tram den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, hatte sich die Tat in der Maximilian-Kolbe-Straße um 20:57 Uhr ereignet. Sie vernahm den Einschlag des Steins durch die Scheibe der vorderen rechten Tür der Straßenbahn, als sie die Tram gerade in die Haltestelle lenkte. Eine zur Tatzeit am Bahnsteig stehende zwölfköpfige Gruppe Jugendlicher, die von den Polizisten kontrolliert wurde, gab an, dass sie von dem Steinwurf nichts mitbekommen haben will. Die Beamten stellten als Tatmittel einen größeren Schotterstein sicher.

Neben den laufenden Ermittlungen und der Auswertung von vorhandenen Überwachungskameras suchen die zuständigen Ermittler nach Zeugen sowie Insassen der betroffenen Straßenbahn, die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell