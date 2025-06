Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand auf Balkon eines Einfamilienhauses: Polizei sucht Zeugen in Calden

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

Bei einem Brand auf dem Balkon eins Einfamilienhauses im Caldener Ortsteil Westuffeln ist am Sonntagnachmittag ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden. Gegen 16:00 Uhr hatte ein Anwohner die Flammen auf dem zum Wintergarten ausgebauten Balkon im ersten Obergeschoss des Gebäudes in der Bremer Straße bemerkt, in dem sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise keine Personen aufhielten. Nachdem er die Feuerwehr alarmiert hatte, unternahm der Nachbar bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte selbst einen Löschversuch mit dem Gartenschlauch. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, wurde neben dem Balkon auch ein daran angrenzendes Zimmer durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen, wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten.

Bislang ist die Ursache des Brandes noch unklar. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 11 der Kriminalpolizei Kassel bitten daher Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

