POL-KS: Landkreis Kassel: Tödlicher Badeunfall im Stellbergsee (Söhrewald- Wellerode)

Kassel (ots) - Kassel-Rothenditmold: Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro haben zwei bislang unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Freitag in Rothenditmold aus einem Transporter entwendet. Kurz vor zwei Uhr morgens wählte ein Zeuge den Notruf der Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie zwei Männer die Heckscheibe eines in der Mittelfeldstraße ...

