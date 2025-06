Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis: Brand einer freistehenden Lagerhalle.

Kassel (ots)

Am Sonntag, 22.06.2025, gegen 04.45 Uhr, kam es zwischen den Ortschaften Nausis und Herlefeld zu einem Brand einer freistehenden landwirtschaftlichen Lagerhalle. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Halle im Vollbrand. In der Halle waren Maschinen und Tierfutter gelagert. Es entstand kein Personenschaden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 250.000 Euro. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen.

