Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen von Polizei und Zoll an Autobahn 44 bei Lohfelden

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel) / Autobahn 44:

Beamte der Operativen Einheit BAB (Bundesautobahn) haben am Mittwoch eine groß angelegte Verkehrskontrolle an der Autobahn 44 bei Lohfelden durchgeführt. Unterstützt wurden sie dabei von der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Nordhessen mit Rauschgiftsuchhunden sowie dem Zoll. Zwischen 10:00 und 15:30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Verbindungsspange von der Autobahn 44 auf die A7 in Richtung Norden zahlreiche Autos und zogen dabei nicht nur berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr, sondern stoppten auch einen gefährlichen Kraftstofftransport.

Gegen einen 38 Jahre alten Mann aus Tschechien wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Er transportierte in seinem Skoda Superb rund 430 Liter Dieselkraftstoff in dafür ungeeigneten Kunststoffkanistern im Kofferraum und auf der Rückbank. Da einerseits der begründete Verdacht bestand, dass der Kraftstoff ursprünglich aus einer Straftat stammte, und andererseits der Transport gegen verschiedene Vorschriften des Gefahrgutrechts verstieß, wurde der Diesel sichergestellt. Vor dem Abtransport musste der Kraftstoff jedoch zunächst noch an der Einsatzstelle durch das Technische Hilfswerk in geeignete Kanister umgefüllt werden.

Bei der Kontrolle eines 34-Jährigen aus Nordrhein-Westphalen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl bestand. Der Mann konnte jedoch den geforderten Betrag von mehr als 5.300 Euro vor Ort entrichten und so seine Verhaftung abwenden.

Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich ein 39 Jahre alter, polnischer Staatsangehöriger aus den Niederlanden verantworten. Ein Drogenvortest zeigte Rückstände von Amphetaminen und Tetrahydrocannabinol im Urin des Mannes an. Ihm wurde daraufhin von einem Arzt Blut abgenommen, außerdem musste er eine Sicherheitsleistung zahlen, da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Auch einem 41-jährigen Mann aus dem Landkreis Goslar wurde Blut abgenommen, da er im Verdacht stand, ein Kraftfahrzeug nach dem Konsum von Cannabis geführt zu haben.

Neben der Ahndung von verschiedenen Ordnungswidrigkeiten stellten die Beamten außerdem rund drei Gramm Amphetamine, drei Gramm Cannabis sowie ein verbotenes Pfefferspray sicher.

