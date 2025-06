Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Feuer vor Geschäft mutmaßlich durch weggeworfene Zigarette entfacht: Zeugen in Bettenhausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Wegen eines brennenden Papiercontainers vor einem Fahrradgeschäft in der Leipziger Straße in Kassel, gegenüber der Walkmühlenstraße, mussten die Feuerwehr und die Polizei am gestrigen Sonntagabend gegen 22 Uhr ausrücken. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war der Mitarbeiter eines angrenzenden Schnellrestaurants zuvor von Gästen auf das Feuer aufmerksam gemacht worden, woraufhin er die Feuerwehr verständigte und selbst versuchte, den Brand bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte mit Wassereimern zu löschen. Der Metallcontainer blieb zwar unbeschädigt, jedoch wurden durch das brennende Altpapier und die Hitzeentwicklung die Hauswand des Geschäfts und ein dort befestigtes größeres Werbeplakat in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf rund 3.000 Euro. Anhand der Auswertung einer Überwachungskamera wurde das Feuer mutmaßlich durch eine noch glimmende Zigarette entfacht, die offenbar achtlos in den offenen Container geworfen worden war. Von dem Mann, der das Feuer vermutlich fahrlässig verursacht hat, liegt folgende Beschreibung vor:

- 50 bis 60 Jahre alt, kräftige Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, dunkler Schnäuzer (sogenannter Fu-Manchu-Bart), rotes T-Shirt mit schwarzen und weißen Verzierungen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell