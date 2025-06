Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haustür mit Böller beschädigt: Zeugen in Immenhausen gesucht

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel):

Ein lauter Knall hat in den frühen Morgenstunden des heutigen Montags Anwohner in Immenhausen aus dem Schlaf gerissen. Dort hatten Unbekannte nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 01:15 Uhr einen Silvesterknaller an der Haustür eines Wohn- und Geschäftshauses in der Straße "Hinter der Eisenbahn" befestigt und anschließend gezündet. Entsprechende Reste eines solchen, vermutlich nicht zugelassenen Böllers konnten die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar vor der Tür auffinden. Durch die Explosion wurde die Eingangstür stark in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 1.500 Euro. Nach dem Knall hatten Zeugen zwei dunkel gekleidete Personen mit Kapuzen beobachtet, die in die Karl-Heinz-Fräger-Straße gerannt, dort in ein Auto gestiegen und mit quietschenden Reifen davongefahren waren. Die umgehend eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern und dem Fahrzeug verliefen ohne Erfolg.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz werden bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar geführt. Die Ermittler bitten weitere Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das flüchtige Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 0561-910 2820 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell