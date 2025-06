Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Arbeiten mit Unkrautbrenner setzt Einfamilienhaus in Brand

Schuttertal (ots)

Vermutlich beim missglückten Vernichten von Unkraut mit einem Bunsenbrenner, geriet am Freitagnachmittag in Schuttertal, im OT Schweighausen, ein Einfamilienhaus in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Schuttertal und Elzach stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Der Brand, welcher sich bereits auf andere Teile des Gebäudes ausgebreitet hatte, konnte dennoch durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aktuell finden noch Nachlöscharbeiten statt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf ca. 230.000 Euro geschätzt./AFK

