Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg, Oberkirch, Lautenbach - Sturz aus großer Höhe

Oberkirch, Lautenbach (ots)

Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes wurden am Donnerstagabend zu einem Mehrfamilienhaus in Lautenbach gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Frau kurz vor 20:30 Uhr von einem Balkon aus dem dritten Stock des Anwesens gestürzt. Sie starb anschließend an den Folgen der dadurch erlittenen Verletzungen.

Es wurden umgehend umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Diese führten zu dem dringenden Tatverdacht, dass der sich ebenfalls in der Wohnung befindliche Lebensgefährte die Geschädigte im Rahmen einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit Tötungsvorsatz von dem Balkon gestoßen hat. Der 27-Jährige bulgarische Staatsangehörige wurde deshalb vorläufig festgenommen und heute Nachmittag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Diese ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg die Untersuchungshaft an. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

/ya

