POL-PDPS: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Zweibrücken (ots) - Am gestrigen Donnerstagmittag kam es zu einem dreisten Diebstahl in der vorweihnachtlich belebten Fußgängerzone. Um 13:15 Uhr betraten zwei Männer ein Internet- und Handygeschäft in der Hauptstraße. Während einer der beiden die Eingangstür offen hielt, rannte der Zweite zielstrebig zu der Auslage und entwendete mehrere Vorführgeräte trotz angebrachter Sicherung. So schnell wie sie da waren, ...

