POL-OG: Herbolzheim, A5 - Sperrung A5 und langer Stau nach Aufahrunfall

Herbolzheim (ots)

Derzeit ist die A5 bei Herbolzheim nach einem Unfall in Richtung Karlsruhe komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Herbolzheim ausgeleitet. Dementsprechend hat sich ein langer Rückstau gebildet, weshalb zu einer großräumigen Umfahrung geraten wird. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Lastwagenfahrer gegen 12:30 Uhr an der Anschlussstelle Herbolzheim auf die A5 aufgefahren sein und sich zwischen einem Bus mit Anhänger und einem weiteren Lastwagen eingeordnet haben. Der vorausfahrende Bus, besetzt mit acht Personen und dem Fahrer, soll verkehrsbedingt abgebremst haben, was der nachfolgende Lastwagenfahrer mutmaßlich zu spät erkannte und in der Folge in das Heck des Anhängers prallte. Der Lenker des Lastwagens musste von Kräften der Feuerwehr aus seiner Fahrerkabine befreit und von einem Notarzt erstversorgt werden. Der Mann trug durch die Kollision schwere Verletzungen davon und wurde von Helfern des Rettungsdienstes in eine Klinik gefahren. Der Busfahrer und die Fahrgäste blieben nach derzeitigen Feststellungen unversehrt. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dürfte noch mehrere Stunden andauern. Der Sachschaden wird nach einer ersten Schätzung von Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 150.000 Euro beziffert.

