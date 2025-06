Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, Kürzell - In Carport eingedrungen, Zeugen gesucht

Meißenheim, Kürzell (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich eine männliche Person unbefugt Zutritt zu einem Carport eines Anwesens in der Tiergartenstraße. Eine dort installierte Videoüberwachung zeichnete kurz nach 3 Uhr auf, wie der Mann versuchte, sich Zugang zu beiden dort abgestellten Fahrzeugen zu verschaffen. Da diese jedoch ordnungsgemäß verschlossen waren, scheiterte der Versuch. Offenbar durch das Licht eines Bewegungsmelders gestört, suchte der Täter das Weite. Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen konnten die Beamten des Polizeiposten Schwanau den Tatverdächtigen identifizieren. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass dieser sich in der selben Nacht auch unbefugt auf weiteren Grundstücken im Bereich Kürzell sowie den umliegenden Ortschaften aufgehalten haben soll. Gegen den 39-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder über Videoaufzeichnungen verfügen, auf denen eine unbefugte Person zu erkennen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07824 662910 mit dem Polizeiposten Schwanau in Verbindung zu setzen.

/ra/am

