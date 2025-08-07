Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Pressemeldung Nr. 1

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Polizei und Rettungsdienst sind aufgrund eines Verkehrsunfalls derzeit an der Kreuzung B 291/L 723 im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Weitere Details zum Unfallgeschehen liegen derzeit noch nicht vor.

