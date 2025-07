Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Porta Westfalica (ots)

(TB) Zu zwei Unfällen unter Alkoholeinfluss wurden am Samstag im Bereich Porta Westfalica jeweils eine Streifenwagenbesatzung beordert. In beiden Fällen entstand Sachschaden

Zunächst wurde am Vormittag ein Unfall in Holzhausen gemeldet. Hier besteht der Verdacht, dass ein 63-jähriger Fahrer eines BMW gegen 09:45 Uhr die Vennebachstraße befuhr. Dabei kam er nach links von der Straße ab und fuhr in einen Graben, wo das Auto stecken blieb. Beim Bad Oeynhausener stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem behielten die Einsatzkräfte den Führerschein des Mannes ein. Das Auto musste geborgen und abgeschleppt werden.

Gegen 22:35 Uhr folgte ein Einsatz in der Straße "Weserufer" in Barkhausen. Hier hatte ein Löhner versucht mit seinem Wagen zu wenden und war hierbei gegen zwei Findlinge gefahren. Zudem fuhr er sich mit dem Toyota fest. Im Rahmen der Überprüfung des Mannes stellen die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des 43-Jährigen fest. Dies wurde durch einen Alkotest bestätigt, sodass er zur Blutprobenentnahme der Polizeiwache Porta Westfalica zugeführt wurde.

