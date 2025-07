Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeichef Mathias Schmidt wechselt nach Bielefeld

Minden-Lübbecke (ots)

(TB) Nach etwas über sechs Jahren als ranghöchster Polizist der hiesigen Kreispolizeibehörde verlässt der Abteilungsleiter Polizei, Mathias Schmidt, den Mühlenkreis. Seine neue Wirkungsstätte wird im Polizeipräsidium Bielefeld sein. Dort übernimmt der erfahrene Polizist die Leitung der Direktion Verkehr.

Am kommenden Dienstag (08.07.) endet für Mathias Schmidt eine über 20 Jahre währende Ära in der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke. Mit kurzen Unterbrechungen war der Polizeidirektor seit 2003 in verschiedenen Leitungsfunktionen in der Behörde eingesetzt. Zuletzt übernahm er im Mai 2019 den Staffelstab zum Abteilungsleiter Polizei.

Landrat Ali Dogan lässt den erfahrenen Polizisten "sehr ungern ziehen". Der Behördenleiter weiter: "Mathias Schmidt zeichnet in seiner Arbeit eine hohe polizeiliche Fachkompetenz, eine herausragende Einsatzbereitschaft und ein großes persönliches Engagement aus. Ich danke ihm für die langjährige und erfolgreiche Führung der Kreispolizeibehörde und wünsche ihm für seine neue Wirkungsstätte nur das Beste."

Mathias Schmidt verlässt die Behörde eigenem Bekunden nach mit zwei lachenden Augen: "Ich hatte hier im Mühlenkreis einen super Job, freue mich aber auch auf die neue Herausforderung." Zudem bedankt sich der Polizeidirektor "bei allen Mitarbeitenden der Mühlenkreispolizei für die jahrelange und erfolgreiche Zusammenarbeit."

Die Nachfolgeregelung für die Abteilungsleitung der Kreispolizeibehörde steht noch nicht fest. Diese Personalentscheidung wird zeitnah im Innenministerium NRW getroffen. Die Aufgaben des scheidenden Polizeidirektors werden bis auf Weiteres im Rahmen der üblichen Stellvertreterregelungen übernommen.

