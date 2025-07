Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Einbrüche in Folge

(TB) Zwei Nächte in Folge suchten bisher Unbekannte ein Autohaus in der Königstraße heim. Insgesamt erbeuteten sie mindestens neun komplette Reifensätze.

Zunächst schlugen die Einbrecher in der Nacht zu Dienstag zu. Über die Straße "Hahler Plaggenweg" näherten sie sich dem Lagerplatz des Autohauses. Nachdem sie sich Zugang zum Firmengelände verschafft hatten, entwendeten sie von sechs Fahrzeugen die Felgensätze. Hierzu bockten sie die Autos auf Baumstämme auf. Der Diebstahl wurde in den Morgenstunden des Dienstags entdeckt. Eine weitere Tat ereignete sich dann in der Nacht zu Mittwoch. Ihre Beute waren hier mindestens drei Reifensätze. Aufgrund der Begehungsweise prüfen die Ermittler einen Tatzusammenhang.

Zum Abtransport des Diebesguten dürften die Täter höchstwahrscheinlich mindestens einen Kleintransporter oder einen Anhänger benutzt haben. Wer in den beiden infrage kommenden Nächten im Bereich oder dem Umfeld des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei zu melden.

