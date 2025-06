Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Alfeld - Zeugen gesucht!

Hildesheim (ots)

ALFELD (rin) - Am Mittwoch, den 11.06.2025, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in Alfeld. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von 09:30 bis 11:35 Uhr in der Hildesheimer Straße in eine Wohnung ein und entwendeten ersten Angaben der Geschädigten nach Schmuck. Ein Schaden lässt sich bislang nicht genau beziffern. Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen oder anderweitig sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell