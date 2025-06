Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Imbisslokal

Dinslaken (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 23.50 Uhr, und Donnerstag, 4.50 Uhr, brachen Unbekannte in ein Imbisslokal an der Hauerstraße ein.

Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und hebelten zwei Spielautomaten auf. Daraus stahlen sie Geld.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht zwei Männer, die der Videoüberwachung zufolge dunkel gekleidet und maskiert waren. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250612-0553)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell