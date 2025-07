Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junge Autofahrerin kommt von Straße ab

Stemwede (ots)

(TB) Die Fahrt einer jungen Autofahrerin endete am Sonntagnachmittag an einem Straßenbaum. Sie sowie ein im Wagen mitfahrendes neun Monate altes Kind zogen sich glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu.

Die Stemwederin befuhr gegen 17:40 Uhr mit ihrem BMW die Rahdener Straße in Richtung Wehdem. Ausgangs einer leichten Rechtskurve verlor die 21-Jährige aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über den Wagen und kam nach links von der Straße ab. Nachdem sie dort den Grünstreifen durchfuhr, endete die Fahrt an einem Straßenbaum. Die beiden Verletzen wurden mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung dem Klinikum Minden zugeführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste geborgen und abgeschleppt werden.

