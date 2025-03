Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb überführt

Nordhausen (ots)

Einen 24-jährigen Ladendieb stellten am Montag Mitarbeiter eines Marktes im Darrweg. Da sich dieser nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei zur Klärung der Identität hinzugerufen. Bei der Durchsuchung nach Ausweisdokumenten stellten die Beamten neben dem Beutegut auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und ein Reizgasspray fest, was weitere Anzeigen zur Folge hatte. Da Beutegut im Wert von über einhundert Euro wurde in den Markt belassen

